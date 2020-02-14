Günün Özeti - Son Dakika

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Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü

Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

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"Türkiye- Pakistan kardeşliği, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Senatosu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir" dedi.

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Cari denge Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler hesabı Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 674 milyon dolar oldu.

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Ticaret Bakanı Pekcan: "Hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" dedi.

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FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 10 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesi yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Günün Özeti

Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler, Türkiye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
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