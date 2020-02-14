Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü

Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

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"Türkiye- Pakistan kardeşliği, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Senatosu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir" dedi.

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Cari denge Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler hesabı Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 674 milyon dolar oldu.

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Ticaret Bakanı Pekcan: "Hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" dedi.

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FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 10 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesi yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)