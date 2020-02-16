Günün Özeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günün Özeti - Son Dakika

Günün Özeti

15 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Esad rejimi Halep'i vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

Suriye'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza ve Anjarh köyüne düzenlediği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

...

Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makineleri sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank, zırhlı iş makineleri ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

...

Ailelerin direnişi sürüyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor

Diyarbakır'da 13 Ocak'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda ile birlikte HDP önündeki 7 aile evladına kavuşmuş oldu.

...

Sultanahmet Camisi'nin restorasyonu tüm hızıyla sürüyor

Tarihi Yarımada üzerinde tüm heybetiyle duran Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli Sultanahmet Camisi'nin restorasyon çalışmaları yüzde 30'u geçti. Havadan çekilen görüntülerde ise caminin ana kubbesi üzerinde olan alemin restorasyon çalışmaları için söküldüğü görülüyor.

...

Bahçelievler'de tedbir amacıyla boşaltılan 4 binaya giriş izni verildi

Bahçelievler'de çöken binanın çevresinde bulunan 5 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bugün yapılan incelemelerin ardından risk taşımadığı tespit edilen 4 binaya giriş izni verildi. Vatandaşlar evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Ağır hasar aldığı belirlenen bir binaya ise giriş izni verilmedi.

(İHA)

Günün Özeti

Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rejim, İdlib'e saldırılarında ağır kayıplar verdi
100 zırhlı Fetih Suresi'yle Suriye sınırına gitti Hatay Reyhanlı'da sınır mahallesi bayraklarla donatıldı Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 19:06:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün Özeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]