Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Ankara'nın İdlib planı

İdlib'den Türkiye sınırına göç devam ediyor. Esad rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın saldırıları nedeniyle çok sayıda sivil, İdlib kent merkezinden Suriye-Türkiye sınır hattına yöneliyor.

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Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür ettiği ifade edildi.

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Esad rejimi Halep'i vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

Suriye'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza ve Anjarh köyüne düzenlediği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

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HDP önünde eylem başlattı, 5 yıl sonra kızını kucakladı

Diyarbakır'da 13 Ocak'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda güvenlik güçlerine teslim oldu. Gevriye Ayhan, kızı Pelda ile 5 yıl aradan sonra kucaklaştı. Anne Gevriye Ayhan, kızı ile kucaklaştığı esnada baygınlık geçirdi.

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Akıl almaz kopya düzeneği

FETÖ firarisi eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Çoşgun Çakar'ın, açık öğretim ortaokul sınavına giren eşi Güler Çakar'ın sınavı geçmesi için istihbarat aracına kopya düzeneği kurdurduğu tespit edildi. Film senaryolarını aratmayan kopya hırsızlığının görüntüleri de Çakar'ın ele geçirilen dijital arşivinden çıktı.

(İHA)