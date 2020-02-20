Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Merkel: " Hanau'daki saldırı ırkçı motifler taşıyor, çok üzgünüz"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk vatandaşlarının da hayatını kaybettiği Hanau kentindeki ırkçı saldırıya ilişkin, "Irkçılık bir zehirdir, nefret bir zehirdir. Irkçılık toplumu zehirliyor. Hanau'daki saldırı ırkçı motifler taşıyor, çok üzgünüz" dedi.

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Rejimin vurduğu Atarib hayalet şehre döndü

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının günlerdir aralıksız bombaladığı Atarib'de siviller şehri terk etti. Hava saldırılarından sonra Atarib, adeta hayalet şehre döndü.

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Halep Havalimanı'na 8 yıl sonra ilk uçuş

Suriye'de bulunan Halep Havalimanı'na 8 yıl sonra ilk uçuş gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiyoruz ki, gençlerimiz, araştırmacılarımız milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Cihannüma adını verdiğimiz kubbelerin altında ilmin denizinde yüzsün. İbn-i Sina ile insan bedenine, Farabi ile insan ruhuna insin. Aristo ile düşüncenin koridorlarında gezsin, Gazali ile hikmete kulak versin" dedi.

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İBB'den metrobüs durakları arasında ulaşıma yüzde 79 oranında zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin ulaşıma aldığı yüzde 35 oranındaki zammın metrobüs durakları arasında farklı uygulandığı ortaya çıktı. Daha önce 1-3 durak arası sabit 1.95 TL olan ücret tarifesi yeni zamla birlikte birinci durakta 2,5 TL, ikinci durakta 3 TL, üçüncü durakta 3.5 TL olarak uygulanmaya başlandı. Böylece 1-3 durak arasında zam oranı yüzde 79 olarak ölçüldü.

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

(İHA)