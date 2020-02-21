Günün Özeti - Son Dakika

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Günün Özeti

19 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii'nde gazetecilerin İdlib hakkındaki sorularına, "150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi" diyerek, "Yoğun bir savaş diyebilirim, orada devam ediyor" dedi.

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TSK, rejim hedeflerini böyle vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib kentinin Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor.

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İzmir'deki büyük FETÖ operasyonunda 99 kişi adliyede

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 43 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 99 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Çin'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 238'e çıktı

Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238'e, toplam vaka sayısı ise 75 bin 465'e yükseldi.

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GSM şirketlerine iletişim kesintisi cezası

BTK, 26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan deprem sonrası oluşan iletişim problemi sonrasında GSM operatörlerine toplam 19,6 milyon liralık ceza kesti.

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

(İHA)

Günün Özeti

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:30 Kaynak: İHA
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