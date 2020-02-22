Günün Özeti - Son Dakika

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7 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikHatalı soruda bile aynı şıkkı işaretlemişlerAdana'da 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında FETÖ'den soru ve cevapları alarak komiser yardımcısı olduğu öne sürülen 24 zanlı adliyeye sevk edildi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Hatalı soruda bile aynı şıkkı işaretlemişler

Adana'da 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında FETÖ'den soru ve cevapları alarak komiser yardımcısı olduğu öne sürülen 24 zanlı adliyeye sevk edildi. Şahısların, hatalı soruya bile aynı cevabı verdikleri öğrenildi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 173'ncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 173'ncü gününe girdi.

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Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından, kent genelinde başlatılan yıkım ve kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Hasarlı durumda olan 602, kentsel dönüşüm kapsamında da riskli 318 yapının yıkılmasıyla toplam rakam 920'ye ulaştı. Evleri ağır hasar gören aileler için kentin 5 farklı noktasında da konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinin hazırlıkları devam ediyor.

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Bursaspor taraftarını taşıyan otobüsün kaza anını böyle kaydettiler

Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi yakınlarında Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildiği kazada 2 kişi hafif yaralandı.

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Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 2 bin 347'ye çıktı

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle can kaybı ve vaka sayısında günlük bazda gerileme kaydedilirken, şu ana kadar hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 347'ye yükseldi.

(İHA)

Günün Özeti

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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