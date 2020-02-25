Günün Özeti - Son Dakika

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Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"5 Mart'ta en kötü ihtimalle Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalle Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu. Bir araya gelişte de telefonun ötesine geçip bu görüşmeleri yüz yüze yapacağız" dedi.

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Bahçeli: "Karşı karşıya gelmemiz kaçınılmazdır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(İdlib) Bizim haklarımıza, egemenlik ilkelerimize, güvenlik ve bekamıza saldıran ve kumpas kuran hangi güç veya ülke olursa olsun karşı karşıya gelmemiz kaçınılmazdır" dedi.

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MSB'den Mehmetçik için 'kış' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırında zorlu hava koşullarında görev yapan Mehmetçiği anlatan bir video yayımladı.

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Ankara'da korona virüs alarmı: Tahran uçağı acil iniş yaptı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir" denildi.

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

(İHA)

Günün Özeti

Vladimir Putin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:45 Kaynak: İHA
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