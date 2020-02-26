Günün Özeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günün Özeti - Son Dakika

Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Grubu'nda doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yapılan doğum günü sürpriziyle duygusal anlar yaşadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine Esed ile görüşmeyi tavsiye ettiğini belirterek eleştiren Erdoğan, ayrıca hedefin her yıl 300 bin yeni konut inşa ederek önümüzdeki 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmek olduğunu söyledi.

...

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 20 ölü

Esad rejiminin ve Rusya'nın İdlib'in farklı bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

...

Diyanet İşler Başkanı Erbaş'tan 3 aylar mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üç ayların başlaması vesilesi ile Çamlıca Camii'de düzenlenen programa katıldı. Erbaş, "Allah hepimiz için hayırlı eylesin. Milletimiz için hayırlı eylesin. İyi değerlendirmeyi nasip etsin İnşallah" dedi.

...

Korona virüsü Hırvatistan ve Avusturya'ya da sıçradı

Yeni tip korona virüsü, Hırvatistan'da 1, Avusturya'da 2 kişide tespit edildi.

...

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

(İHA)

Günün Özeti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim güçlerine verdiğimiz süre doluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de bize verebilecekleri Patriot yok Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 00:20:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün Özeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]