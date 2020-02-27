Günün Özeti - Son Dakika
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Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Serakib, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçti

Suriye İdlib'de M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada bulunan Serakib ilçesi, uzun çatışmalar sonrasında Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolüne geçti.

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Korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 746'ya çıktı

Çin'de yeni korona virüsü nedeniyle 29 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirilirken, toplam ölü sayısı 2 bin 746'ya yükseldi.

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HDP önündeki evlat nöbeti 178'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 178'inci gününe girdi.

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Emeklileri promosyon heyecanı sardı

Emekliler promosyon heyecanı yaşıyor. Emeklilerin tamamını ilgilendiren promosyon tutarları için bankalarla yeni sözleşme imzalamaları gerekiyor. Emekliler kendilerine uygun buldukları bankalarla sözleşme yapmaya Mart ayında başlayacak.

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

(İHA)

Günün Özeti

Suriye Milli Ordusu, Serakib, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:05 Kaynak: İHA
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