Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Hatay Valisi Doğan: "Hava saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

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Sınır kapıları mültecilere açıldı İdlib'deki alçak saldırının ardından sınır kapıları açıldı. Avrupa'ya yoğun göçmen akını başladı.

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HDP önündeki evlat nöbeti 179'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 179'uncu gününe girdi.

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Erdoğan ile Putin telefonda rejimin saldırısını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

(İHA)