Günün Özeti - Son Dakika

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Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Hatay Valisi Doğan: "Hava saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

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Sınır kapıları mültecilere açıldı İdlib'deki alçak saldırının ardından sınır kapıları açıldı. Avrupa'ya yoğun göçmen akını başladı.

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HDP önündeki evlat nöbeti 179'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 179'uncu gününe girdi.

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Erdoğan ile Putin telefonda rejimin saldırısını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

(İHA)

Günün Özeti

Nezih Doğan, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
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Son Dakika

TSK, SİHA saldırısında Esed Rejimi'nin üst düzey askeri yetkilisi Tuğgeneral Burhan Rahmun'u öldürdü
Son Dakika: İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu TSK, Suriye'de Rus yapımı hava savunma sistemini imha etti TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu

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