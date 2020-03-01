Günün Özeti - Son Dakika
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Günün Özeti

7 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşeceği tarih belli oldu.

REJİM HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni MÜLTECİLER SINIRDAgörüntüleri paylaştı.

MÜLTECİLER SINIRDA

Mültecilerin sınırda bekleyişi sürüyor.

SURİYE'DE REJİME AİT 2 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimine ait 2 SU-24 tipi savaş uçağı, Türk Silahlı Kuvvetlerince düşürüldü.

İSTANBUL'DA FECİ KAZA KAMERADA

Sarıyer'de üç halk otobüsü ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

HDP ÖNÜNDEKİ AİLELERİN EVLAT NÖBETİ 181'İNCİ GÜNÜNDE

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 181'inci gününe girdi.

10 YIL ÖNCE BUGÜN NELER OLDU ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

(İHA)

Günün Özeti

Milli Savunma Bakanlığı, Vladimir Putin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
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