Günün Özeti - Son Dakika

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Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Bakan Akar'dan "Bahar Kalkanı" mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Artan bir azim, kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.

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"Belirlediğimiz sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşananlardan ibret almayanların bizi hala gözlem noktalarımıza saldırmakla tehdit etmeleri akıllarının başlarına gelmediğini işaret ediyor. Biran önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak" dedi.

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90 bin camide Mehmetçik için dua edildi

Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunarak Mehmetçik için dualar edildi.

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Sınır kapısında mülteci yoğunluğu Mültecilerin Avrupa kapısındaki bekleyişi devam ediyor. Türkiye'de bulunan sığınmacı ve göçmenlerin Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Binlerce sığınmacı Pazarkule ve Kapıkule sınır kapısına yöneldi.

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Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Türkiye'den deniz yoluyla Yunanistan'a göçmek isteyen mülteciler Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ölüme terk edildi. Orta hatta botları sürüklenen ve Yunan ekiplerince botlarının benzin hortumları kesilen Afganistan uyruklu 35 mülteciyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Afgan aile Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin adeta kendilerini ölüme terk ettiğini açıkladı.

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Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, GPS olmayan ortamda da yön bulan sürü insansız hava araçlarının (İHA) yakında göreve hazır olacağını açıkladı.

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Bahçeli şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'te şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde elini cebinden çıkarıp CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı.

(İHA)

Günün Özeti

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
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