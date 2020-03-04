Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

3 milyon emekliye 9 milyar TL promosyon ödemesi yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanvekili İsmail Yılmaz, "Maaşı bin 500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmasını kararlaştırdık. Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz" dedi.

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Bahar Kalkanı Harekatıyla rejim hedefleri yerle bir ediliyor İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı harekatıyla, rejim hedefleri yerle bir ediliyor. An itibariyle etkisiz hale getirilen rejim askeri sayısı 3 bin 200'ün üzerinde.

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Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."

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İletişim Başkanı Altun: "AB'nin tek derdi göç"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yunanistan mültecilere korkunç bir şekilde davranıyor ve sonra da dönüp suçu Türkiye'ye atıyor. Bu, yıllardır alıştığımız türde bir çifte standart ve ikiyüzlülüktür. Geçici koruma statüsünü askıya alan ve göçmenlere biber gazı sıkan bir ülke ahlaktan bahsedemez" dedi.

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ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği açıklandı.

(İHA)