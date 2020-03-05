Günün Özeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günün Özeti - Son Dakika

Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saat içerisinde 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar, 8 askeri araç, 2 doçka, 2 zırhlı muharebe aracı ve 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

...

Bahar Kalkanı Harekatıyla rejim hedefleri yerle bir ediliyor İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı harekatıyla, rejim hedefleri yerle bir ediliyor. An itibariyle etkisiz hale getirilen rejim askeri sayısı 3 bin 200'ün üzerinde.

...

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in Maaret Masrin bölgesinde sivilleri hedef alması sonucu 15 sivilin hayatını kaybettiği, 18 sivilin de yaralandığı bildirildi.

...

"Güvenlik görevlilerimiz Ege'den geçişlere izin vermemektedir"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bütün güvenlik personelimiz, Jandarma, Sahil Güvenlik görevlilerimiz Ege'den geçişlere izin vermemektedir. Ayrılmak isteyenlere müdahale etmeme yaklaşımımız Ege'den geçişleri kapsamamaktadır" dedi. Dünya kamuoyunun Yunanistan'ın sınırda yaptığı muameleyi ne kadar görmezden gelebileceğini de belirten Çataklı, "Bugün yapılan uluslararası hukukun net bir şekilde çiğnenmesidir, bütün medeniyetin yok sayılması ve insanlığın ayaklar altına alınmasıdır. Bu vesileyle gerçek yüzlerini biz ve milletimiz bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.

...

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyonda 3 sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

(İHA)

Günün Özeti

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 00:20:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün Özeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]