Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Türkiye ve Rusya İdlib'de ateşkes konusunda anlaştı

Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında düzenlenen zirvede Türkiye ile Rusya, bu gece saat 00.01'den itibaren durdurulması konusunda anlaştı.

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İdlip'den kaçan mültecileri Suriye'de tutacak proje

Rejimin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yığılan mültecileri Suriye içerisinde tutmak için güvenli olan Fırat Kalkanı Bölgesi'nde briket evler yapılıyor.

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Mültecilere broşür dağıtan sağcı lider sınır dışı edildi

Edirne'de mültecilere üzerinde "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" yazıları yazan broşürleri dağıtırken yakalanan İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.

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Mültecilere broşür dağıtan sağcı lider sınır dışı edildi

Edirne'de mültecilere üzerinde "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" yazıları yazan broşürleri dağıtırken yakalanan İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.

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Kabil'de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 27 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu törene düzenlenen saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.

(İHA)

Günün Özeti

Cumhurbaşkanı, Moskova, İdlib, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:00 Kaynak: İHA
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İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı
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