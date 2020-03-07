Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Ateşkesin sağlandığı İdlib'te sessizlik hakim

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakatın ardından silahlar sustu, İdlib'te sessizlik hakim. Suriye'nin İdlib bölgesinde uzun süredir devam eden çatışmalar ve bombardımanların ardından bölge sakin bir gün geçirdi.

...

Yunan güvenlik güçlerinin, Pazarkule'deki mültecilere sert müdahalesi sürüyor

Mülteci akının devam ettiği Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısında karşı tarafa geçmek isteyen mültecilere Yunan güvenlik güçleri sert müdahalesi sürerken, bazı mülteciler karşı taraftan gelen gaz ve ses bombalarından korunmak için ağaçları siper ediyor.

...

Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri'ne indi, Yunan askerleri geri çekildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç'te güvenliği sağlamaya başladı.

...

Bakan Soylu: "143 bin kişi sınırı geçti, bu daha başlangıç"

Sınırı geçen göçmenlerin sayısının 143 bini geçtiğini ve bunun daha başlangıç olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün Polis Özel Harekatımız gece itibarıyla görevine başladı. Bu tarafa itme yapacaklardı, hepsini tıkadılar. Biz ona literatürde tıkama diyoruz. Onların itmelerine müsaade etmediler" dediler.

...

Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi Ödül Töreni gerçekleşti

İVEK Vakfı ve Bio Türkiye tarafından düzenlenen Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi'nin son gününde ödül töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salona girerken ve ödülleri takdim ederken, korona virüsü tedbirleri kapsamında katılımcılarla tokalaşmadıkları görüldü.

...

Şili'de hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi

Şili'de Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolar yeniden başlarken bir grup gösterici polise ait bir TOMA'yı ateşe verdi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi. Protestocular, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini belirterek yeniden sokaklara döndü.

(İHA)