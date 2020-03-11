Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Koronavirüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" dedi.

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Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 160'a yükseldi

Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi.

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Korona virüsten korunmanın yolları neler ' Koronavirüs nasıl bulaşır, maske takmak bu hastalıktan korur mu' Türkiye'de korona virüs vakasına rastlanmasının ardından akıllara nasıl korunabileceği sorusu geldi. İşte alınması gereken belli başlı önlemler.

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Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleri

Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.

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Teröristlerin inleri yerle bir edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 8 adet sığınak imha edildi. Operasyonlarda 547 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

(İHA)