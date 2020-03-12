Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Yunanistan'da korona virüsten ilk ölüm

Yunanistan'da korona virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rus askeri heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık" dedi.

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Virüsten korunmanın yolları neler ?

Korona virüs 110 ülkede milyonlarca kişiyi tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın temel yoluysa temizlikten ve el temizliğinden geçiyor.

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Yunan zulmünün bilançosu: 3 ölü, 198 yaralı

Edirne'de, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede, Yunanistan askeri güçleri tarafından mültecilere yapılan orantısız müdahalelerin ardından 3 mülteci hayatını kaybetti. Olaylarda, 198 mülteci de yaralanırken, 14'ünün hastanelerde tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

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AB Komisyonu, Yunanistan'dan şiddete karşı soruşturma bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sınırdan geçmeye çalışan mültecilere uygulanan şiddet için Yunanistan tarafından soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

(İHA)

Günün Özeti

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:31 Kaynak: İHA
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