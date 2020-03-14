Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikÇin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 189'a çıktıÇin'de dün yeni Korona virüsü salgınında 13 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 189'a çıktı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 189'a çıktı

Çin'de dün yeni Korona virüsü salgınında 13 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 189'a çıktı.

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ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti.

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Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk 2 vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Aynı temas çevresi ve aynı aile içerisinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım" dedi.

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Avrupa uçuşlarına korona virüs engeli

Türk Hava Yolları (THY), son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda ülkelerine düzenlenen uçuşların 17 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

(İHA)

Günün Özeti

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:00 Kaynak: İHA
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