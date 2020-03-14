Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 189'a çıktı

Çin'de dün yeni Korona virüsü salgınında 13 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 189'a çıktı.

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ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti.

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Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk 2 vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Aynı temas çevresi ve aynı aile içerisinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım" dedi.

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Avrupa uçuşlarına korona virüs engeli

Türk Hava Yolları (THY), son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda ülkelerine düzenlenen uçuşların 17 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

(İHA)