Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İdlib'de ilk Türk-Rus devriyesi icra edildi.

İdlib'de ilk Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.

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Korona kabusunda bugün

Hiç şüphesiz hem dünyanın hem de Türkiye'nin gündemi korona virüs. Çin'den yayılan virüs yönünü Avrupa'ya döndü. Birçok ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Hal böyle olunca Avrupa sokakları bomboş kaldı.

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Umre'de dönen bir kişide virüs tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada umreden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıktığını belirterek, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz" dedi.

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Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı

Medine'den Ankara'ya gelen Umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere 3 farklı öğrenci yurduna götürüldü.

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"Bakanlık korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından korona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyararak, " Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır" dedi.

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El hijyenine dikkat ederken el sağlığınızdan olmayın

Tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelen yeni tip Korona virüsten korunmak için el hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Bu dönemde sık kullanılan sabun, dezenfektan ve kolonya gibi ürünler ise ellere zarar verebilirken egzamaya kadar giden sağlık sorunlarına yol açıyor. Sorunların önüne geçmek için her yıkamadan sonra elleri nemlendirmek ise yeterli.

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Taksim'de yürüyen merdivende cüzdan hırsızlığı

Taksim Tünel'den meydana çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanan yabancı uyruklu kadın hırsızlık şoku yaşadı. Kadının cebindeki cüzdanı çalan kadın, bu kadarına da pes dedirtti.

(İHA)