Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Bakan Koca: "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir"

Bakan koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" ifadelerini kullandı.

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Çin'deki korona virüs salgınında günlük ölüm oranları düşüyor

Korona virüsü salgınında günlük ölüm oranlarında önemli düşüşün görüldüğü Çin'de 14 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Çin'de yılın ilk iki ayına dair açıklanan verilere göre korona salgınını ekonomide ağır etkilere yol açtı.

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Korona'ya karşı aşı geliştirme çalışmaları sürüyor Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Yüzden fazla ülkede görülen salgın ile ilgili pek çok ülke sıkı tedbirler almış durumda. Bu önlemler kapsamında pek çok aşı geliştirildi, hala deneme aşamasında.

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"Cuma namazı ve cemaatle namaza ara verilmiştir"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali Erbaş, "Yeni tip korona virüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere, cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte Cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasına karar verilmiştir" dedi.

(İHA)

Günün Özeti

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
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