Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Türkiye'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi

Türkiye'de korona virüs vaka sayısı 47'ye yükseldi.

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"Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, korona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır" dedi.

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Amazon'da 'koronavirüs' istihdamı

Online perakende devi Amazon, koronavirüs kaynaklı internetten yapılan alışverişlerin artmasıyla ABD'de 100 bin yeni eleman alacağını duyurdu.

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Savaşın gölgesinde çocuk olmak Buz gibi hava. Ayaklarında ne çorap, ne de ayakkabı. Hatta yiyecekleri bile yok. Onlar, doğdukları topraklarda savaşın gölgesinde kalan çocuklar.

(İHA)

Günün Özeti

Amerika Birleşik Devletleri, Berat Albayrak, Türkiye, Amazon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
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