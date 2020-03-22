Günün Özeti - Son Dakika

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7 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var, hasta sayımız 947'ye ulaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var" dedi.

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65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaları sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı, bu gece saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığını açıkladı.

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Bakan Selçuk: "Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın başlıyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı.

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Lokantalar yayınlanan genelge sonrası masalarını topladı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek genelge gönderdi. Buna göre tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 00.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

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Pazarda seçmece yasaklandı, yiyecekleri pazarcılar poşetledi

Kartal'da mahalle pazarlarında korona virüse karşı önlemler alındı. Vatandaşların yiyeceklerle sürekli temas etmemesi için pazar tezgahlarına 'seçmece yasak' yazılı kağıtlar koyuldu, pazarcılar vatandaşların ürünlerini poşetlere kendileri doldurdu. Ayrıca pazarın girişine el dezenfektan istasyonu koyuldu.

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'Suya sabuna dokunun' dedi, sokağa hortumlu lavabo koydu

Antalya'da bir esnaf, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşın el hijyeni için iş yerinden çektiği hortumla sokağa lavabo koydu. Lavabo üzerine 'Suya sabuna dokunun' yazısı da asan esnafın uygulaması büyük beğeni topladı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:00 Kaynak: İHA

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