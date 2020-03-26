Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Bilim Kurulunun önerisiyle evde eğitim sürecini 30 Nisan'a kadar uzatılması kararını aldık"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim kurulunun da önerisiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatacağız. ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu" dedi.

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Üniversitelerde bahar dönemi uzaktan eğitim ile yapılacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürmeye karar verdik. YKS'nın ise 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hastalığın ilk çıktığı günden sonra tedbirleri en erken alan ülke olduğunu belirterek, "Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğinde en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız" dedi.

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Bakan Koca: "15 hastamız hayata veda etti, bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433" dedi.

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Ekmekler artık ambalajlı satılacak

Korona virüs salgın önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. fırınlardan ekmek satışına ambalaj şartı getirildi. İlgili kurumlara gönderilen genelgede salgının devam ettiği süre içinde gerekli kurallara uyulması istendi.

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Jandarmadan marketlerde korona virüs denetimi

İstanbul'da jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aldığı kararların ardından marketlerdeki denetimleri sıkılaştırdı. Yapılan denetimlerde meyve ve sebzelerin poşet içinde olmasına dikkat eden jandarma ekipleri, kasa önlerindeki 1'er metrelik mesafe alanları ve marketlerin içinde yoğunluk oluşmaması konusunda çalışmalarını devam ettiriyor.

(İHA)