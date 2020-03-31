Günün Özeti - Son Dakika

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7 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla bir kampanya...

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

" 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla bir kampanya başlatıldığını duyurdu. Erdoğan, "Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. Kampanyayı şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" dedi. "Günlük test sayısını 10 bine ulaştırdık" diyen Erdoğan, "Tespit yapılan kişi, hastalık belirlenen vaka, vefat ve taburcu rakamlarımızı, şeffaf bir şekilde her gün milletimizle paylaşıyoruz. Halihazırda ülke genelinde köy ve mahalle statüsündeki 41 yerleşim birimimiz karantina altındadır" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de korona virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 168 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü ile ilgili son rakamları paylaştı. Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 10 bin 827'e, toplam vefat sayısının da 168'e yükseldiğini açıkladı.

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Karantinadaki umreciler Isparta'dan mutlu ayrıldı

Umre ziyareti sonrası korona virüs tedbirleri kapsamında Isparta'daki KYK yurdunda karantina altına alınan 586 umreciden ilk etapta son test sonuçları negatif çıkan 293 kişi memleketlerine gönderildi.

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62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı kararıyla açıktan ve nakil yöntemi ile üniversitelere bin 651, diğer kurumlara da 6 bin 650 ilave atama gerçekleştirilecek.

(İHA)

Günün Özeti

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:45 Kaynak: İHA

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Son Dakika

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