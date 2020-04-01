Günün Özeti - Son Dakika

İstanbul 'da yurtlardaki karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs bilet fiyatlarına isyan etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan , "65 yaşanın doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunun kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , korona virüs nedeniyle Türkiye'de vefat edenlerin sayısının 214'e yükseldiğini belirterek, "Toplam vaka sayısı 13 bin 531, iyileşen hasta sayısı 243 oldu" dedi.

Türkiye 'de korona virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 214 oldu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu