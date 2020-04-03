Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Bakan Koca: "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı" dedi.

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Korona bir milyondan fazla kişiye bulaştı

200'ye yakın ülkeye bulaşarak pandemiye dönüşen korona salgınıyla mücadele sürüyor. Ölümcül virüs bir milyondan fazla kişiye bulaştı, elli binden fazla insan hayatını kaybetti.Sevindiren haberse 200 bin insan sağlığına kavuştu. işte dünya genelinde salgın notları.

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EPDK'dan Elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin flaş karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin "Kıyasen Fatura Düzenlemesinin" bütün vatandaşların sağlığı için hayata geçirilecek olan ve sınırlı süre için uygulanacak bir düzenleme olduğunu açıkladı.

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Virüs ABD'de neden hızla yayıldı '

Dünya genelinde kovid-19 tablosuna bakıldığında hastalık en fazla ABD'ye bulaştı. Şu an için bu rakam 216 bin. bu da demek oluyor ki, salgının merkezi çin'i üçe katlamak üzere. peki virüs ABD'de neden hızlı yayıldı' İşte uzmanlardan cevabı.

(İHA)