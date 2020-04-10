Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Dünyada 360 bin kişi korona virüsü yendi

Dünyada korona virüs salgınında hem vaka, hem de ölü sayısı artıyor. Ama aynı zamanda da 360 binden fazla kişi sağlığına kavuştu.

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Hangi ülkelerde korona virüsü yok?

Korona virüs tüm dünyaya yayılırken salgından etkilenmeyen ülkeler de var. Peki bu ülkeler hangileri '

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Virüs havadan bulaşır mı '

Korona virüs öksürme, hapşırma, virüslü yüzeye dokunan eli ağza ve buruna götürme yoluyla bulaşıyor. Bunu biliyoruz. Peki havada virüs var mıdır' Bulaşması mümkün mü işte bu soruya Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi.

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Ücretsiz maske eczanelerden verilecek İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımını artık eczaneler yapacak. Peki nasıl olacak bu dağıtım?

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İşsiz sayısı Ocak ayında geriledi

Ocak ayında Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu.

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Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı

Güngören'de 6 katlı bir apartmanın 4. katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 4 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle mahallede panik yaşanırken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

(İHA)