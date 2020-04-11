Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanı Koca: "Toplam vefat sayısı bin 6 oldu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla beraber toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281 vakamızla beraber toplamda 2 bin 423 hastamız iyileşti" dedi.

...

Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor

Eczanelerde ücretsiz maskeler ikinci gününde dağıtılmaya devam ediyor. Eczacılar, sosyal mesafe kuralını hatırlatarak ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşlardan cep telefonlarına gelen mesajları beklemelerini talep ediyor.

...

Dünyanın korona virüsle mücadelesi sürüyor

Korona virüs salgını kasıp kavurmaya devam ediyor. Ölü sayısının yüz bini aştığı dünya genelinde en fazla vaka yarım milyon kişiyle ABD'de

...

3 hanımlı Dilaver dede: Beni böyle idare edeceksiniz"

Elazığ'da 7 çocuk babası 3 hanımı olduğu öğrenilen 75 yaşındaki Dilaver dedenin, sokağa çıkması gerektiğini anlatan videosu dikkat çekti.

(İHA)