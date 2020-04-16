Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 518olduğunu açıkladı.

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Ekonomi paketi yasalaştı Üç ay süreyle işten çıkarmalar yasaklanacak; İşverenler çalışanları yine 3 ay süreyle ücretsiz izine çıkarabilecek. Bu süreler Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

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Fahiş fiyat için yeni kurul oluşturuluyor

Corona virüsle mücadele kapsamında "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulacak. Madde Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Covid-19 ekonomik paketine eklendi.

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NATO Savunma Bakanları Covid-19 gündemiyle toplandı

NATO Savunma Bakanları, Covid-19 gündemiyle video konferans yoluyla bir araya gelirken, toplantıda krizle mücadelede atılacak adımlar konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

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Motorinde 21 kuruşluk indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 21 kuruş indirim yapıldı.

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Konut satışları Mart ayında yüzde 3,4 arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu.

(İHA)