Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 854 olduğunu açıkladı.

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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, İstanbul'un yolları boşaldı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması saatler 00.00 gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlandı. İstanbul'un yolları ve sokakları boş kaldı.

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Prof. Dr. Gönen: "Son bir haftadır bizdeki hasta sayıları stabilleşti"

Dünya ülkelerinde etkisini sürdüren yeni tip korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı. Sağlık çalışanlarının yaşadıklarını ve pandemi sürecini anlatan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Şu an Türkiye'de bir plato çizer gibi olduğunu düşüyoruz ama önümüzdeki haftalar belirleyici olacak diye düşüyorum. Bir dik gitti. Şu anda dikine gidiş plato düzeyine geldi. Ondan sonra aşağıya inişi de 2 ay alır zaten. Belki 3 ay alır. Onlar çok daha iyi değerlendirir ama son bir haftadır bizdeki hasta sayıları stabilleşti" dedi.

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Korona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 200 binin üzerine çıktı

Korona virüs dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Küresel salgında şu ana kadar 150 binden fazla insan hayatını kaybetti. Virüs, 2 milyon 200 binin üzerinde kişiye bulaştı. Son 24 saatte ABD'de 2296, İngiltere'de 847, Fransa'da 761, İtalya'da 575 kişi hayatını kaybetti.

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Hileli gıda üreten 45 firma ifşa edildi

Gıda teröristleri halkın sağlığıyla oynamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıda üreten firmaların olduğu yeni bir liste yayımladı. 45 firmaya ait 55 parti ürün listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

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Ambarlı Limanı'nda on binlerce kaçak maske ve tulum ele geçirildi

İstanbul'daki Ambarlı Gümrük Müdürlüğü Kumport Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir konteynerde kaçak yollarla yurt dışına gönderilmek için hazırlanmış on binlerce maske ve tulum ele geçirildi.

(İHA)