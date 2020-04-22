Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 119 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 117 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 376 olduğunu açıkladı.

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Yabancı yolcuların tahliye uçuşlarıyla ülkelerine dönüşü sürüyor

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uluslararası uçuşların durdurmasının ardından aralarında gurbetçilerin ve bulunduğu yabancı uyruklu yolcular, Türk Hava Yolları'nın tahliye uçağıyla ülkelerine dönüyor.

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İçişleri'nden 81 ile ramazan tedbirleri genelgesi! İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Ramazan tedbirleri genelgesi gönderdi. Genelgeye göre bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe, iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

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İstanbul'da pide fiyatları belli oldu

İstanbul'da Ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr. sade pide 3 TL'den satılacak.

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Merkez faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, nisan döneminde politika faizinde 100 baz puan indirim yaptı. Kurul, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

(İHA)