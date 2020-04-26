Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 106 can kaybı, 2 bin 861 yeni vaka"

ağlık Bakanlığı, son 24 saatte 106 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 861 yeni vaka tanısı konulduğunu, 3 bin 845 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

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Virüs kaynaklı en fazla can kaybı ABD ve İtalya'da

Dünya genelinde yeni tip korona virüsten ölenlerin sayısı 200 bini geçti. Virüsün hızlı yayıldığı ingiltere'de de ölü sayısı hızla artarak 20 bini aştı.

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31 ilde sessiz hafta sonu

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece yarısı sona eriyor. Kısıtlamanın son gününde de işlek cadde ve meydanlar sakinliğini korudu.

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Turizm mayıs sonunda başlıyor

"İç turizmi mayıs sonunda başlatmayı düşünüyoruz" açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Turizm sektörü açıldığında da oteller yarı kapasiteyle hizmet verecek, açık büfe olmayacak.

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Türkiye Leyla'nın sesini duydu, İsveç'e ambulans uçak gönderdi

İsveç'te Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi altına alınmayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

(İHA)