Günün Özeti - Son Dakika

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Günün Özeti

23 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Son 24 saatte korona 78 virüsten can kaybı, bin 983 yeni vaka"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 78 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 983 yeni vaka konulduğunu, 4 bin 451 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Son 24 saatte korona 78 virüsten can kaybı, bin 983 yeni vaka"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 78 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 983 yeni vaka konulduğunu, 4 bin 451 hastanın iyileştiğini açıkladı.

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Türkiye'de normalleşme adımları ne zaman atılacak ?

Türkiye'de korona virüs vakalarında başlayan düşüş eğilimi sürüyor. Bayramdan sonra da 500'ün altı hedeleniyor. buna ulaşılırsa bayram sonrası bazı kısıtlamalar kalkacak.

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Virüs en hızlı Rusya'da yayılıyor Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Genele bakıldığında en fazla can kaybı ABD ve İtalya'da tüm ülkeler de gerekli önlemleri almış durumda. İşte küresel salgında son durum.

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Türkiye'nin tıbbi yardım malzemesi desteği Somali'ye ulaştı

Somali'ye tıbbi yardım malzemeleri götürmek üzere dün gece Türkiye'den havalanan TSK'ye ait uçak, sabah saatlerinde Somali'ye ulaştı.

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Virüs ile mücadelede en başarılı hastanelerinden biri ilk defa içeriden görüntülendi

İstanbul Sancaktepe'de Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan korona virüs hastalarının Hastaneye geldiği ilk andan itibaren taburcu olma aşamasına kadar olan süreci İHA kameraları tarafından görüntülendi. Virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılar, pandemi servislerinde virüslü hastalara yönelik çalışmaları ilk defa yakında böyle görüntülendi.

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Sancaktepe'deki pandemi hastanesinin duvar ve çatıları yerleştirilmeye başlandı

İstanbul Sancaktepe'de inşa edilen bin 5 yataklı pandemi hastanesinde sona yaklaşıldı. Sancaktepe'deki pandemi hastanesinin yapımında bazı bölümlerinin tamamlandığı görüldü. Pandemi hastanesi havadan görüntülendi.

(İHA)

Günün Özeti

Sağlık Bakanlığı, Sancaktepe, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 07:45 Kaynak: İHA


Son Dakika

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