Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

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"Son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 520 olduğunu, bugün iyileşen 5 bin 119 kişi ile birlikte toplam 73 bin 285 kişinin iyileştiğini açıkladı.

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Dünyada 250 bin kişi virüsten öldü Korona virüs nedeniyle dünya genelinde 250 binden fazla insan öldü. Ancak bazı ülkelerde artık normalleşme süreci de başladı. 3 milyon 600 bin kişiye bulaştı.250 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünya salgınla mücadele ediyor.

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İçişleri Bakanlığı'ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi.

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"Yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indirilmiştir"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir" dedi.

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Turizmde normalleşme haritası hazır

Son dönemlerde en çok tartışılan konulardan biri de Türkiye'nin turizm alanındaki normalleşme süreci. Bu kapsamda sektörler eylem planlarını yaptı ve cari açığın ilacı olan turizm sektörü de kendi yol haritasını hazırladı. Yeni plana göre tüm transfer araçlarında dezenfektanlar yer alacak, araçların yan koltukları da boş bırakılacak.

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Barajların doluluk oranı yüzde 69 oldu

Son günlerde etkili olan yağışlar sonrası İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,05'e ulaştı.

(İHA)