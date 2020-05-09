Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 50 can kaybı, bin 546 yeni vaka"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 50 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 546 yeni vaka tanısı konulduğunu, 3 bin 84 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Taksim Meydanı sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bu hafta sonu da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim Meydanı adeta sessizliğe büründü. Boş kalan meydan drone ile havadan görüntülendi.

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Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor

Hastalık 4 milyondan fazla kişiye bulaştı. Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Korona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da ölü sayısı 243 artarak 30 bini aştı.

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DSÖ: Virüs yarasalardan bulaştı Yüzbinlerce kişinin hayatına mal olan korona virüsle ilgili DSÖ'den önemli bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, virüs yarasa kaynaklı.

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Bakan Selçuk: "11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7'si kanser, 4'ü MS tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

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Tarihi Hastane'de restorasyon çalışmaları devam ediyor

Arnavutköy Hadımköy'de yapımı devam eden ve pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi planlanan Hadımköy Askeri Hastanesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Restorasyon çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)