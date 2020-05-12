Günün Özeti - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı masada değil, gönüllerdedir" dedi.

Rusya, yeni açıklanan korona vakalarından sonra korona vakasının en fazla görüldüğü ikinci ülke oldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı.

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Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

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