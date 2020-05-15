Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Türkiye'de korona virüsten 48 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 55 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 38 bin 565 test yapılırken, bin 708 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 103 kişi iyileşti.

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Van'da Vefa Sosyal Destek ekibine silahlı saldırı: 2 şehit

Van'ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubunun içerisinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi şehit oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hain saldırının bedeli bu alçaklara ödetilecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

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Siirt'te HDP'li 3 belediye başkanı ile bir başkan yardımcısı gözaltına alındı

Haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt, Kurtalan ve Baykan Belediye Başkanları ile Siirt Belediye Başkan yardımcısı gözaltına alındı.

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BDDK: "15 bankaya 19 milyon 650 bin TL ceza kesildi"

BDDK, şikayetler üzerine 15 bankaya 19 milyon 650 bin TL idari para cezası kesildiğini duyurdu.

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İstanbul'da 15-20 yaş arası gençler sokakla buluştu

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yaklaşık 42 gündür dışarı çıkması yasaklanan 15-20 yaş aralığında bulunan gençler bugün ilk kez dışarı çıktı. 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunacak olan gençler Hasköy Parkı'na akın etti. Uzun zaman sonra dışarısı ile buluşan gençler dev satrançta ve tenis masasında hünerlerini sergilediler.

(İHA)