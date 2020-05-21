Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 27 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 27 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 249 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor" dedi.

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"Artık İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık turizminde büyük adımlar attığını vurgulayarak, "Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir" dedi.

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Merkez faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirilmesine karar verdi.

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Korona virüs dünya genelinde 5 milyonu aşkın kişiye bulaştı

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 326 bin 65 kişi hayatını kaybetti. Son bir günde Covid-19'dan ölenlerin sayısı İspanya'da 27 bin 873'e, İngiltere'de 35 bin 704'e, İtalya'da 32 bin 330'ya, Fransa'da ise 28 bin 132'ye yükseldi.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son iki günde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. E-5 kara yolunda yoğunluk oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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Hindistan ve Bangladeş'i vuran Amphan Kasırgası bilançoyu arttırıyor

Amphan Kasırgası etkili olduğu Bangladeş ve Hindistan'da ölü sayısını 84'e yükseltti. Binlerce kişi evini kaybederken Hindistan'da 72, Bangledeş'te 12 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)