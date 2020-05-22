Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 27 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 27 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı binin altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor" dedi.

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İkinci bir corona virüs dalgası plajlardan gelebilir

Dünya korona virüsün pençesinden sıyrılmaya çalışıyor. Avrupa'da da artan hava sıcaklıkları plajlardan gelebilecek ikinci dalgaya zemin hazırlıyor.

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Tıklım tıklım dolu minibüste yolculuk kamerada

İstanbul Arnavutköy'de ağzına kadar dolu minibüste sosyal mesafeyi hiçe sayarak yolculuk yapan vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yağmurlu hava 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasına engel olmadı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15-20 yaş grubundaki gençler, kendilerine tanınan 4 saatlik izni değerlendirmek için bugün saat 11.00 itibariyle sokağa çıktı. İstanbul'daki soğuk ve yağışlı hava ise gençlerin sokağa çıkmasına engel olmadı.

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MSB'den celp işlemlerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, terhislerin 31 Mayıs tarihinden itibaren, celplerin 5 Haziran'dan itibaren, bedelli askerlik celplerinin ise 20 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı. Sevke tabi yükümlülüklerin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacağı belirtildi.

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Akıncı belgeseli 24 mayısta yayında

Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı TİHA'nın geliştirme aşamalarının aylarca görüntülendiği Akıncı Belgeseli, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 24 Mayıs 2020 Pazar günü, saat 20.23'de Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak.

(İHA)