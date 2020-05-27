Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Son 24 saatte korona virüsten 34 kişi daha hayatını kaybetti"

Türkiye'de korona virüsten son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 4 bin 431 kişi oldu. Bugün 21 bin 43 test yapılırken bin 35 kişide yeni vaka görüldü, bin 286 kişi de iyileşti.

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Demokrasi tarihinde kara leke: 27 mayıs

Bugün 27 Mayıs 2020. Türk demokrasi tarihine vurulan en büyük kara lekenin yıldönümü. Bundan tam 60 yıl önce milletin oylarıyla iktidara gelen Demokrat Parti, cuntacı bir grup asker tarafından devrildi. Sonrasında da bir başbakan ve iki bakanı göstermelik mahkemelerin verdiği, sonucu önceden belli kararlarla idam edildi.

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4 günde 47 bin 831 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokak kısıtlaması süresince kurallara uymayan 47 bin kişiye idari veya adli işlem yapıldığını açıkladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı. İçişleri Bakanlığı 4 günlük kısıtlamada toplam 47 bin 831 kişiye ceza kesildiğini açıkladı.

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Mescid-i Aksa'nın açılması için hazırlıklar yapılıyor

Filistin'de korona virüs salgını kapsamında ibadete kapanan Mescid-i Aksa'da açılması öncesinde sterilizasyon çalışmaları yapıldı.

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YHT seferleri yarın itibariyle başlıyor

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yarın sabah saat 07.00 itibariyle Ankara'dan İstanbul'a yapılacak ilk seferle başlayacak. Biletlerin online ortamda satılmaya başlamasından bugüne kadar yaklaşık 2 bin bilet satışı yapıldı.

(İHA)