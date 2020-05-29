Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 489 olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsle ilgili yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibari ile normal mesaiye başlayacak. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması devam edecek. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler ile plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçebilecek. Açık havada konserleri başlayabilecek" dedi.

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İçişleri Bakanlığından 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "18 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

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2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydırtoplu ibadete kapalı olan camiler kısmen ibadete açıldı. İlk cuma namazı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı.

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Dünyanın korona virüs mücadelesi sürüyor

Dünyanın korona virüs savaşı sürerken vaka sayısı 6 milyona yaklaştı. ölüm oranında ise başı hala ABD çekiyor.

(İHA)