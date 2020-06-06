Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanı Koca: "Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 669 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın" dedi.

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Virüs 6 milyon 900 bin kişiye bulaştı

Virüs 6 milyon 900 bin kişiye bulaştı, 400 bin insan hayatını kaybetti. Dünya korona virüsle mücadele ediyor.

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Kısıtlamasız ilk hafta sonunda vatandaşlar İstanbul Boğazı'nda denize girdi

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla beraber bazı vatandaşlar, Sarayburnu Sahili'nde denize girerek serinledi.

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65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor

65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor. Haziran ortasından sonra da kısıtlamanın kalkması bekleniyor.

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Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı

Yargılandığı davada 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle dün tutuklanan eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun hapis cezasının 31 Temmuz'a kadar olan kısmını korona virüs tedbirleri kapsamında izinli geçirmesine karar verildi. Berberoğlu kararın ardından dün götürüldüğü cezaevinden çıkarıldı.

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Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan, deri üzerine İbrani alfabesi ile yazılmış el yazmalı kitap, 1 adet parşömen üzerine baskılı Hz. Meryem ve Hz. İsa figürlerinin olduğu tablo ile 1 adet heykel ele geçirildi.

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Meksika'da protestocular ABD büyükelçiliğine saldırdı

Meksika'da George Floyd'un ölümünü protesto eden göstericiler, ABD büyükelçiliğine saldırdı.

(İHA)