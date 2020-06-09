Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok" diyerek uyarıda bulundu.

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AYM Başkanı Arslan: "Irkçılık salgından daha tehlikeli"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, "Irkçılık ve yabancı düşmanlığı insanlığın geleceği açısından mevcut salgından çok daha tehlikelidir" dedi.

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2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Silvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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ABD'de polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu

ABD'de silahsız siyahi vatandaş ambulansa binmediği için polis tarafından şok tabancası ile vuruldu.

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Her 6 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

Dünya genelinde her altı saniyede bir futbol sahası kadar orman yok oluyor. bunda en büyük pay Brezilya'nın...

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İşte yazın korona virüsten korunmanın yolları

Havalar ısındı malum, peki yaz sıcağında korona virüsten nasıl korunacağız? Sorunun cevabı haberimizde

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Ortaköy'de yol çöktü: 1 kadın yaralı

Beşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırılırken, dükkanlar boşaltıldı.

(İHA)