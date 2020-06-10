Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 746 olduğunu açıkladı.

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Yassıada yargılamalarının geçersiz sayılmasına ilişkin teklif TBMM'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan Yassıada yargılamalarını geçersiz sayılmasını içeren yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatleri 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olması şartıyla tümüyle kalkmıştır" dedi.

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41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 41 ilin valisi değişti.

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İşsizlik Mart ayında azaldı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

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George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı

ABD'nin Minneapolis şehrinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi için 3 cenaze töreni düzenlenen Floyd'un altın renkli tabuta konulan cenazesi beyaz bir at arabasında taşınmasının ardından, memleketi Houston'da toprağa verildi.

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BM uyardı: Gıda sistemleri çöküyor

Gıda güvenliği olmayan insanların sayısı hızla artacak. 49 milyon kişi pandemi nedeniyle aşırı yoksulluğa düşebilir ; korkutan açıklama BM'den geldi

(İHA)