Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 825 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor" dedi.

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Bakan Akar'dan pilotlara tebrik: "Bu vatan size minnettar"

Pençe- Kartal Operasyonunun başarıyla tamamlanmasının ardından dönüşe geçen pilotlarla telsizden irtibat kuran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatın başarıyla tamamlandığını belirterek pilotları tebrik etti. Bakan Akar, "Bu vatan size minnettar. Sağ olun, var olun" dedi.

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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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Bingöl depremi korkuttu Bingöl'de dün akşam üzeri 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı nedeniyle Kaynarpınar köyü'ndeki karakolun gözetleme kulesi çöktü, bir güvenlik korucusu şehit oldu. Yine aynı nokta sabah saatlerinde de 5,6'lık depremle sarsıldı.

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Ordu Valiliğinden otel inşaatındaki göçük hakkında açıklama

Ordu'da bir otel inşaatında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı göçük olayıyla ilgili valilikten açıklama geldi.

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İstanbul'da 8 bin 118 haneye antikor testi

Korona virüste (Covid-19) bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan antikor testi uygulaması kapsamında toplam 153 bin haneye yapılacak testlerin, 8 bin 118 tanesi İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

(İHA)