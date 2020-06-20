Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 927 olduğunu açıkladı.

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Dünyada virüs bulaşan kişi sayısı 9 milyona yaklaştı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Açıklamada 19 haziran gecesi itibariyle virüsün bulaştığı toplam kişi sayısının 9 milyona yaklaştığı görüldü.

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LGS sınavı sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. İkinci oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum saat 12.50'de tamamlandı.

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LGS günü sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı gününe özel 09.00 ve 15.00 saatleri arasında getirilen kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri de tek tek araçları durdurarak denetim gerçekleştirdi.

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Türk Hava Yolları, ABD'ye tarifeli uçuş başlattı

Korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla 1 Haziran'da iç hat, 11 Haziran'da da yurt dışı uçuşlarını başlatan Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Washington DC ve Chicago şehirlerine de tarifeli sefer düzenlemeye başladı.

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Milli Savunma Bakanlığından Pençe-Kaplan Operasyonu paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan paylaşımda bulundu.

(İHA)