Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı

"Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 82 olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıdem Tazminatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimine videokonferans yoluyla katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pek çok yatırımı salgına rağmen tamamladık. Mayıs'tan itibaren yavaşlayan bu salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürece telafi edebileceğimize inanıyorum. Tüm öncü göstergeler ülkemizin ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğunu işaret ediyor" dedi. Ayrıca kıdem tazminatı hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır" diye konuştu.

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Korona virüs gölgesinde YKS ilk oturum tamamlandı

Hayalini kurdukları üniveristeye girebilmek için aylarca çalştırlar ve beklenen gün geldi. Yaklaşık 2,5 milyon adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk oturum olan Temel yeterlilik testi yapıldı.

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Yavuz gemisi'ne AB-RUM provokasyonu!

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Komiseri Joseph Borrell Kıbrıs Rum yönetiminde Rumların provokasyonuna alet oldu. Borrell Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini durdurması konusunda Rum yönetimine destek verdi.

Sondaj çalışmaları için hareket etti

Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için Trabzon Limanı'nda 20 gündür hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi dün römorkörler yardımı ile limandan çıkartılarak Trabzon açıklarına çekilmişti. Gemi, öğle saatlerinde sondaj çalışmalarının ilk durağı olan Karadeniz Ereğlisi açıklarına doğru hareket etti.

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Bahçelievler'de yaşanan patlama anı kamerada

Bahçelievler'da doğal gaz sıkışması nedeni ile yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 21:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika

Son Dakika

21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 20:10 Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 10:47 Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
21:17
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
21:04
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20:38
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
20:09
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
19:41
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
19:19
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı
19:18
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
19:16
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