Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz

Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 115'e yükseldiğini açıkladı.

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Şehit işçilerin kanı yerde kalmadı

Van'ın Çatak ilçesinde 2 işçiyi şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ailelerin yüreğine su serperken, şehit Emrah Baran'ın eşi ise haberi alır almaz şükür namazı kıldı.

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Pençe-Kaplan'da PKK'ya büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, komandolar tarafından Haftanin bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 24 adet sığınak ile mağaranın tespit edildiğini ve yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

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İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri başladı

Temmuz başında yapılması gereken haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekildi. Ödemeler, bugün hak sahiplerinin hesaparına yatırılmaya başlandı.

Ekonomik güven endeksi haziranda arttı

Ekonomik güven endeksi, haziran döneminde bir önceki aya göre yüzde 19,1 oranında artarak 73,5 oldu.

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Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 21:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika

Son Dakika

23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 22:35 Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi 22:18 Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu 21:10 Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı 18:04 Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti 17:19 Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı 17:04 Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti 15:48 Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu 15:47 Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı 14:05 Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi 12:08 Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar 10:13 Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 09:42 Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
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ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
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