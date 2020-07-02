Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti

Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 150'e yükseldiğini açıkladı.

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Sosyal medyaya düzenleme

Sosyal medyadaki nefret paylaşımları milleti çileden çıkardı. Bunun önüne geçilmesi için hükümet çalışma başlattı. Düzenlemeye göre sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 ayda hafız olan görme engelli 11 yaşındaki Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.

BM Güvenlik Konseyi'nden küresel çapta 90 gün ateşkes kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Covid-19 ile mücadele kapsamında 90 gün boyunca küresel boyutta ateşkes kararı aldı. Oy birliğiyle alındığı bildirilen karara terörle mücadele kapsamındaki askeri operasyonların dahil edilmediği belirtildi.

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Başakşehir'deki bir fabrikada yangın çıktı

Başakşehir'de yürüyüş bandı üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. 2 bin 500 metre kare alanda etkili olan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

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Ankara metrosunda vatandaşlar arasında maske tartışması

Başkentte metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı iddia edilen kişiye, diğer yolcular tepki gösterdi. Yolcular ile maskesini çıkaran kadın arasında gerginlik kameralara yansıdı.

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Korona virüs gölgesinde düğün yapıldı, sadece gelin ve damat oynadı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs (Covid-19) gölgesinde ilk düğün yapıldı. Düğünde sadece gelin ve damat dans edip, çifte telli oynadı.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika

Son Dakika

00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:49 18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu 23:38 Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 16:19 Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücü benzin istasyonuna daldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
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