Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 150'e yükseldiğini açıkladı.

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Sosyal medyaya düzenleme

Sosyal medyadaki nefret paylaşımları milleti çileden çıkardı. Bunun önüne geçilmesi için hükümet çalışma başlattı. Düzenlemeye göre sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 ayda hafız olan görme engelli 11 yaşındaki Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.

BM Güvenlik Konseyi'nden küresel çapta 90 gün ateşkes kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Covid-19 ile mücadele kapsamında 90 gün boyunca küresel boyutta ateşkes kararı aldı. Oy birliğiyle alındığı bildirilen karara terörle mücadele kapsamındaki askeri operasyonların dahil edilmediği belirtildi.

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Başakşehir'deki bir fabrikada yangın çıktı

Başakşehir'de yürüyüş bandı üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. 2 bin 500 metre kare alanda etkili olan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

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Ankara metrosunda vatandaşlar arasında maske tartışması

Başkentte metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı iddia edilen kişiye, diğer yolcular tepki gösterdi. Yolcular ile maskesini çıkaran kadın arasında gerginlik kameralara yansıdı.

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Korona virüs gölgesinde düğün yapıldı, sadece gelin ve damat oynadı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs (Covid-19) gölgesinde ilk düğün yapıldı. Düğünde sadece gelin ve damat dans edip, çifte telli oynadı.

(İHA)